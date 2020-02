Umgeknickte Bäume, beschädigte Dächer

Der Wind wehte in der Nacht von Sonntag auf Montag mit bis zu 85 km/h im Land. Auch wenn die Winde nicht so stark waren wie in der vergangenen Woche, haben die Böen im Großherzogtum Schäden verursacht.

Etwa zwölf Bäume sind umgestürzt, fünf Objekte und zwei Dächer wurden beschädigt. Das teilte die Feuerwehr mit. Menschen wurden nicht verletzt. Der Rettungsdienst musste nicht ausrücken.

(L'essentiel)