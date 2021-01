Immobilienpreise schießen immer noch in die Höhe

Luxemburg ist laut einer Eurostat-Studie der Europameister im Immobilienpreis-Anstieg im dritten Quartal 2020. Folglich sind nicht nur die Immobilienpreise ein Problem im Großherzogtum, sondern auch der Anstieg der selbigen. Konkret beläuft er sich in Luxemburg auf 13,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Luxemburg liegt damit deutlich vor Polen (+10,9 Prozent) und Österreich (+8,9 Prozent). Der Durchschnittswert in der Europäischen Union liegt gar nur bei 5,2 Prozent.

Auch in den direkten Nachbarländern sind die Preise gestiegen, allerdings nicht so deutlich wie im Großherzogtum. In Deutschland gingen die Immobilienpreise um 7,8 Prozent hoch, in Frankreich um fünf Prozent und in Belgien um 3,1 Prozent. In Portugal beträgt der Anstieg 7,1 Prozent. Im Gegensatz dazu wurden in Zypern (-1,4 Prozent) und Irland (-0,8 Prozent) Preisrückgänge verzeichnet.

(jw/L'essentiel)