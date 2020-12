Das Luxemburger «Wort des Jahres» steht fest

«Corona» ist vom Zenter fir dʼLëtzebuerger Sprooch (ZLS) zum «Wort des Jahres» 2020 gekürt worden. Auf dem zweiten Platz landete «#bleiftdoheem», wie das Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend am Montag mitteilt.

Zwischen 8. und 15. Dezember konnte jeder seinen Vorschlag beim ZLS einreichen. Unter den 542 Einsendungen waren 185 verschiedene Begriffe, aus denen das ZLS eine Liste zusammengestellt hat, die schließlich zur Abstimmung einer Jury vorgelegt wurde.

Das sind die Platzierungen der ersten fünf Begriffe:

1. Corona

2. #bleiftdoheem

3. Heibleifskärchen

4. Lockdown/Confinement

5. Geste-barrièren



Ähnlich wie in anderen Ländern hat die Corona-Pandemie die Wahl des Luxemburger Wort des Jahres geprägt. In Deutschland ist ebendiese auch zum Wort des Jahres gekürt worden. In Flandern fiel die Wahl auf den «Knuffelcontact», der für die engsten erlaubten Kontakte steht, in Österreich wurde es der «Babyelefant», der den erlaubten Mindestabstand in der Pandemie verbildlichen soll.

Auf den dritten Platz hat es mit dem «Heibleifskärchen» auch ein klassischer Luxemburger Ausdruck geschafft. Denn wer mit dem «Hierbleibskarren» fährt, fährt nirgendwo hin und «schon gar nicht in Urlaub», heißt es in der Begründung. Somit passe der Begriff auch zum Slogan «Vakanz doheem».

(mei/L'essentiel)