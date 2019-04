Dieselpreis zieht in Luxemburg weiter an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nachdem in der vergangenen Woche das Benzin an den Zapfsäulen des Großherzogtums teurer wurde, zieht jetzt der Dieselpreis nach. Ab Dienstag, 0 Uhr, kostet der Liter 1,102 Euro. Das sind 1,6 Cent mehr als bisher. Zuletzt war der Kraftstoff im November des vergangenen Jahres so teuer.

(L'essentiel)