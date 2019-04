Militärparade zum Nationalfeiertag zieht um

Zum Nationalfeiertag findet in diesem Jahr die Militärparade nicht wie gewohnt in der Avenue de la Liberté statt, Grund sind die Trambauarbeiten. Wie das Luxemburger Wort berichtet, wurde der Kirchberg als alternativer Standort ausgewählt. Mitglieder der Armee, Polizei und Feuerwehr werden in der Avenue J.F. Kennedy zur Parade marschieren. Während des Events ist die Avenue in beide Richtungen gesperrt.

Die Tribüne – die sich sonst vor dem ehemaligen Arbed-Sitz befindet – wird vor der Coque errichtet. Die Parade verläuft in Richtung Place de l'Europe, wo später auch das Armeefest stattfinden soll. Ob die Militärparade in Zukunft wieder in der Avenue de la Liberté stattfinden wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Durch die Tramstrecke wird es dort weniger Platz geben.

(L'essentiel)