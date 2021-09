Medizinisches Zentrum im Val Fleuri öffnet heute

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) hat sich bereits in den vergangenen Wochen ein Bild vom neuen medizinische Zentrum im Val Fleuri gemacht, das das alte, 2010 eröffnete und in die Jahre gekommene Zentrum im Bahnhofs-Viertel ersetzen wird. «Mit Covid haben wir erkannt, dass die derzeitigen medizinischen Zentren nicht mehr geeignet sind», so Lenert. Die drei medizinischen Zentren des Landes werden daher modernisiert.

Im Val Fleuri werden die Patienten nach telefonischer oder Internet-Terminvereinbarung im Gebäude in einem großen Raum empfangen und dann in eines der drei Sprechzimmer geschickt. Alles wirkt größer und heller. Auch die Park-Situation ist dank eines kleinen Parkplatzes und Parkplätzen auf der Straße einfacher. In Rollingergrund gibt es zudem eine Bushaltestelle. Das 700 Quadratmeter große Gebäude verfügt auch über einen Entspannungsbereich für die Ärzte.

Eine klar definierte Gang-Richtung sorgt dafür, dass Patienten sich nicht ständig kreuzen. Im Falle einer Pandemie kann das Gebäude in zwei Bereiche getrennt werden, um eine Kontamination weitgehend zu verhindern. Das medizinische Zentrum von Esch soll im September nach Belval umziehen. In Ettelbrück soll innerhalb von zwei Jahren ein neuer Standort errichtet werden.

(jw/L'essentiel)