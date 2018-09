Neue Staufalle auf der A6 schnappt zum ersten Mal zu

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wegen einer Baustelle in Belgien brauchen Autofahrer auf der luxemburgischen Autobahn A6 in Richtung Westen derzeit viel Geduld. Der Stau zog sich am Montag um 17.30 Uhr rund 11,5 Kilometer von der belgischen Grenze bis zur Ausfahrt Bridel, wie der Automobilclub ACL meldete.

Auf der belgischen Autobahn E411 ist wegen Bauarbeiten zwischen Sterpenich und Arlon nur eine Fahrspur frei – und das noch bis voraussichtliche Mitte Januar. Die Strecke erhält einen neuen Belag, zudem wird eine neue Fahrspur für Fahrgemeinschaften eingerichtet. Auch auf den Ausweichstrecken kam es am Montagabend zu Verzögerungen.

(L'essentiel)