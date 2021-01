Getönte Scheiben halfen nicht bei Verkehrskontrolle

Zwei Männer, die sich besonders viel Mühe gaben, nicht aufzufallen, sind am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr von Polizeibeamten in der rue Reitschkopp in Düdelingen angehalten worden. Sie seien den Beamten vor allem durch getönte Scheiben im vorderen Bereich des Wagens aufgefallen, da diese im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig sind, teilte die Polizei mit.

Bei der anschließenden Kontrolle sollen die Beamten 13 Gramm Haschisch, 15 Gramm Marihuana, einen gerauchten Joint, vier verbotene Messer, einen Teleskopschlagstock und Pfefferspray im Fahrzeig gefunden haben. Der Beifahrer zeigte sich offenbar nicht kooperativ, da er versucht habe, einen Beutel mit Marihuana vor den Beamten zu verstecken.

Der Fahrer des Wagens wurde zudem positiv auf Drogen getestet. Daraufhin wurde er zu einer Blutuntersuchung ins Krankenhaus gebracht. Eine Strafanzeige wurde eingereicht.

(L'essentiel)