Luxemburg öffnet Impflisten auch für Grenzgänger

Ab Montag können sich auch Grenzgänger in Luxemburg auf die Impflisten im Großherzogtum setzen lassen. Wie das Staatsministerium und das Gesundheitsministerium in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen, sei in dieser Woche die Phase 6 der nationalen Impfkampagne abgeschlossen worden. Demnach könnten sich alle Personen ab 18 Jahren, die noch keinen Termin für eine Impfung haben auf die Warteliste setzen lassen – auch Grenzgänger oder Luxemburger mit Wohnsitz im Ausland.

Demnach könnten sich Impfwillige auf einer oder mehreren Listen eintragen – abhängig vom bevorzugten Impfstoff. Nach dem Prinzip «Wer zuerst kommt, mahlt zuerst» erhalten angemeldete Personen dann per Post eine Einladung vom Gesundheitsministerium, basierend auf dem Datum der Anmeldung. Persönliche Hilfestellung wird auch über eine eigens dafür eingerichtete Hotline unter der Nummer (+352) 247-65533 angeboten.

Die von der Regierung am 4. Dezember 2020 verabschiedete Impfstrategie beinhaltet auch das Angebot der Impfung für Grenzbewohner, sobald die Wohnbevölkerung zur Impfung eingeladen wurde. Die Wartelisten werden ab Montag also auch für Grenzbewohner sowie für Luxemburger mit Wohnsitz in einem anderen Land, in welchem diese keinen Zugang zur Impfung haben, offen sein.

(L'essentiel)