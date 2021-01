Düdelingen ist seit kurzem um eine große Baustelle ärmer, was der Stadt im Süden des Großherzogtums wieder seinen alten Charme zurückgibt – Doch trügt der Schein? Zwar haben sich einige wenige am Montagmittag im Stadtzentrum versammelt, um von der Wiederöffnung der Geschäfte zu profitieren, doch Unsicherheit scheint unsere Gesellschaft weiterhin zu dominieren, das bestätigen auch zahlreiche Ladenbesitzer der Ortschaft.

Insbesondere neuere Läden blicken den kommenden Tagen und Wochen noch mit Skepsis entgegen. «Montags ist generell nie viel los, einige Läden öffnen daher gar nicht erst, doch mit ein paar mehr Kunden hätte ich dennoch gerechnet», offenbart die Besitzerin eines Modeladens. In anderen Geschäften ist die Lage ähnlich. Von Andrang konnte man zur Mittagszeit wohl kaum reden, das obwohl die Läden gerade erst nach zwei Wochen ihre Türen wieder öffnen durften. «Die Situation ist eine Katastrophe. Für ein neues Geschäft, das auch noch Miete und Gehälter zahlen muss, ist es kaum zu stemmen», erklärt eine gestandene Düdelinger Boutique-Besitzerin. Sie freute sich, ihr Stammklientel wieder begrüßen zu dürfen. «Jetzt müssen wir hoffen, dass die Leute auch wieder Vertrauen bekommen, sich trauen ihr Haus zu verlassen und zu uns kommen», sind sich alle einig.

« Ein dritter Lockdown wäre eine Katastrophe »

Ein großes Problem sehen die meisten weiterhin in den Gewohnheiten der Menschen: Online, in anderen Städten, großen Geschäften oder auch im Ausland einkaufen, hilft der Lokalwirtschaft nicht. Manche Ladenbesitzer haben beobachtet, wie Hunderte Päckchen persönlich in der Post abgeholt wurden. Ein paar Schritte weiter hätten dieselben Personen die Läden ihrer Stadt unterstützen können. «Auch in Düdelingen müssten die Leute ihre Gewohnheiten ändern. Wir haben wunderschöne Läden hier, tolle Konzepte, doch ohne Kunden können wir nicht überleben», erklärt die Inhaberin eines weiteren Bekleidungsgeschäfts. Über einen dritten Lockdown möchten die Ladenbesitzer gar nicht nachdenken. «Es wäre eine Katastrophe. Ob wir das stemmen können? Ich weiß es nicht... es wird schwer.» Die Verluste der letzten Wochen könne man unmöglich wieder einnehmen.

Dass die große Baustelle am Eingang zur Avenue Grande-Duchesse Charlotte endlich abgeschlossen ist, ist für die meisten aber eine große Erleichterung. Sie versprechen sich von der wiedergewonnen Attraktivität des Stadtzentrums wieder mehr Leben in Düdelingen. Dennoch bemängeln sie das fehlende Angebot. «Wir bräuchten zum Beispiel noch einen schönen Schuhladen und ein Geschäft mit junger Herrenmode, um den Leuten ein besseres Shopping-Erlebnis bieten zu können», stellt eine der Betreiberinnen fest. Eine andere ergänzt: «Man plant nicht einen Nachmittag in Düdelingen, in einer Stunde ist man durch.»

