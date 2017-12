Gelbe Warnstufe wegen starke Winde ausgerufen

Schnee am Freitag, Regen am Samstag, zwölf Grad am Sonntag - die letzten Tage des Jahres 2017 sind sehr abwechslungsreich. Nun gesellt sich auch noch starker Wind in die illustre Wetterrunde. Meteolux hat für die kommenden beiden Tagen den gelben Alarm ausgerufen. Bis Neujahr, 23 Uhr, kann es im gesamten Großherzogtum starke Böen von 60 bis 60 km/h geben. Örtlich könnte der Wind sogar noch heftiger ausfallen.

Schuld daran ist der Sturm Carmen, der sich in Frankreich austobt. Dieser erreicht dort Stärken von bis zu 130 km/h. Die Ausläufer davon sind bis zu uns nach Luxemburg zu spüren - und sorgen für einen ungemütlichen Jahreswechsel.

(L'essentiel)