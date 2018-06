Neuer Tarifvertrag für Mitarbeiter von Luxair

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Syndikate OGBL und NGL-SNEP haben am Donnerstag gemeinsam mit der Direktion einen neuen Kollektivvertrag bei der Fluggesellschaft Luxair unterschrieben. Das teilte die Gewerkschaft OGBL am Freitag mit.

Der Tarifvertrag ist bis 31. Dezember 2020 gültig. Er sieht unter anderem eine Erhöhung um 30 Euro für jede Gehaltsstufe vor. Diese Änderung soll am 1. Januar 2019 in Kraft treten. Am 1. Januar 2020 erhalten die Angestellten eine Einmal-Prämie von 600 Euro. Luxair erklärte seinerseits, das Ermüdungsrisiko der Besatzungen zu reduzieren.

Der LCGB trägt den neuen Tarifvertrag nicht mit. Die christlich-soziale Gewerkschaft argumentierte, dass die Erhöhung nicht ausreiche, um die Arbeitsbedingungen von Piloten und Flugbegleitern ausreichend zu verbessern.

(L'essentiel)