In ganz Luxemburg muss mit Gewittern gerechnet werden

Das Wetter in Luxemburg hat sich in den vergangenen Stunden verschlechtert. Laut MeteoLux muss an diesem Sonntag demnach «im ganzen Land» zwischen 14 und 19 Uhr mit lokalen Unwettern gerechnet werden.

Erwartet werden «mäßige und örtlich begrenzte» Gewitter, die sich auch bis in die Nacht von Sonntag auf Montag mit «leichtem Regen oder Nieselregen» fortsetzen können.

(nc/L'essentiel)