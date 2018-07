Nach Sonne drohen wieder neue Unwetter

Laut dem Wetterdienst Meteolux tauchen im Laufe des Mittwochs einzelne Schauer und zum Teil kräftige Gewitter auf. Es muss mit Starkregen gerechnet werden, auch Hagel ist vereinzelt möglich. Die feucht-warmen und labilen Luftmassen kommen von Frankreich nach Luxemburg.

Eine ähnliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach gibt es für Rheinland-Pfalz und das Saarland. Laut einer DWD-Meteorologin gebe es nur wenig Luftbewegung, so dass sich Gewitterwolken kaum verlagerten. Dann könne es lokal eng begrenzt wieder heftig regnen. «Wo es dann auslöst, das muss man dann leider abwarten.»

Auch am Donnerstag sind Gewitter möglich

Dabei soll es am Mittwoch heiß bleiben mit Höchstwerten zwischen 26 und 30 Grad. In der Nacht geht es nass weiter – mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. Ähnlich sind die Aussichten für Donnerstag: Ab dem Mittag sollen sich Unwetter bei hohen Temperaturen bilden. Meteolux sagt instabiles Wetter mit mäßigen bis starken Gewittern voraus. Laut Deutschem Wetterdienst seien in Rheinland-Pfalz und Saarland auch Starkregen und Hagel möglich. Am Freitag selbst sei die Schauergefahr nur noch gering.

Schon heute warnt Meteolux vor erhöhten Ozon-Werten im Großherzogtum um die 180 Mikrogramm pro Kubikmeter.

(dm/dpa/L'essentiel)