«Die Mehrheit der Streitfälle endet mit einer Einigung»

Ein Luxemburger Bürger hatte ordnungsgemäß ein Abonnement gekündigt, aber er bekam weiterhin Rechnungen. Statt rechtliche Schritte einzuleiten, die schnell sehr teuer werden können, wandte sich der Nutzer an das Luxemburgische Regulierungsinstitut (ILR). Das ILR bietet seit 2011 einen Schlichtungsdienst zur Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten in bestimmten Sektoren an. Das gekündigte Abonnement war der 1000. Schlichtungsantrag.

«Jedes Jahr erhält das ILR durchschnittlich einhundert Vermittlungsanfragen», so das Institut in einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung. Im Jahr 2020 wurden 134 Anträge gestellt, und seit Beginn des laufenden Jahres sind 80 neue Anträge beim ILR eingegangen. «Seit der Einrichtung des Dienstes hat die Zahl der Anfragen stetig zugenommen», so das ILR.

« Die Mehrheit der Fälle endet mit einer Einigung»

Die meisten Anfragen betreffen elektronische Kommunikationsdienste, Probleme mit Lieferdiensten sind auf dem Vormarsch (Verdopplung der Anträge zwischen 2019 und 2020). Die meisten Beschwerden in diesem Bereich betreffen die Zustellung von Paketen, die nicht am Bestimmungsort ankommen. Ansonsten decken die eingereichten Anträge das gesamte Spektrum ab, von Problemen mit der Zählerablesung im Elektrizitäts- und Gassektor, über Probleme mit Internet-Dienstleistern bis hin zu langsamen Netzverbindungen.

Seit 2016 ist das ILR ausschließlich für Verbraucherstreitigkeiten zuständig und sieht seine Erfolge darin, «den Dialog zwischen den beteiligten Parteien wiederherzustellen, die sich aufgrund ihrer technischen Kenntnisse und Fähigkeiten oft in einer ungleichen Position befinden. Das ILR bringt sie an einen Tisch, ermutigt sie, ihre jeweiligen Positionen darzulegen und hilft ihnen so, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Die überwiegende Mehrheit der Streitfälle endet mit einer Einigung.»

(jw/L'essentiel)