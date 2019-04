Ein Paar 12.000-​​Euro-​​Sneaker in der Luxexpo

«Wenn ich hier fertig bin, ist ein riesiges Loch in meinem Geldbeutel», ist sich der 21-jährige Quentin sicher. Gerade hat er ein Paar «Nike X Off White» erstanden – für 400 Euro. «Ich konnte einfach nicht widerstehen. Sie sind zu schön und zu selten», sagt er.

Seit einigen Jahren besteht für Schuhsammler die Möglichkeit, in den Besitz sehr seltener Modelle zu kommen. In Zusammenarbeit mit Filmproduzenten, Luxusmarken oder bekannten Musikern entwerfen die Hersteller ein neues Paar und produzieren die Schuhe in limitierter Auflage. Sie werden dann über ein Lotteriesystem auf den Markt, und dann von den Händlern, die Glück hatten, unter das Volk gebracht – oft mit einer großen Gewinnspanne. So auch am Sonntag in der Luxexpo.

«Die Yeezys funktionieren eigentlich immer. Aber jetzt wollen alle die Nike X Off White. Ich habe heute auch schon ein Paar Jordan 1 Chicago für 3500 Euro verkauft», sagt Tim, einer der Standbetreiber. Das teuerste Paar auf der «Sneakermess» waren allerdings die «Jordan 4 Oregon Ducks». Für die Schuhe müsste man zwischen 8000 und 12.000 Euro auf den Tisch legen.

(Thomas Holzer/L'essentiel)