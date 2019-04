Luxemburg testet neue Verbindung nach China

Das Großherzogtum will in Zukunft nicht nur das geografische, sondern auch das logistische Zentrum Europas sein. Ein Meilenstein auf diesem Weg ist eine neue Direktverbindung vom multimodalen Hafen in Bettemburg in die chinesische Handelsmetropole Chengdu. Ein erster Testlauf rollte am Mittwoch in Luxemburg an und machte sich auf die fünftägige Reise in die 15-Millionen-Stadt.

«Dieser Zug könnte zur Brücke zwischen Luxemburg und China werden», sagte Vizepremier Félix Braz bei der Einweihungsfeier. Durch die Verbindung würden nicht nur die Beziehungen zu China gestärkt, sondern auch die regionale Wirtschaft. Braz sprach von einer «effizienten Verbindung zwischen zwei wichtigen Handelsplätzen».

Luxemburg soll Knotenpunkt werden

Geht es nach Barbara Chevalier von der luxemburgischen Eisenbahngesellschaft CFL, soll der Güterzug in Zukunft einmal pro Woche von Bettemburg aus starten: «Mit unseren Partnern in China ist vereinbart, dass der Zug 41 Container in beide Richtungen transportieren soll. Unsere Herausforderung besteht nun darin, genügend Akteure in der Wirtschaft anzuziehen, damit diese Vorgabe erfüllt wird.»

Diese Akteure sollen aus ganz Europa kommen. Waren aller Art sollen auch aus Großbritannien, Spanien und Skandinavien kommen und in Luxemburg auf die Schienen verladen werden. Nach der Ankunft in Chengdu sollen sie Abnehmer in ganz Ostchina finden. Auf seiner knapp 8000 Kilometer langen Reise muss der Zug zweimal kurz stoppen, um an die unterschiedlichen Schienensysteme angepasst zu werden.

