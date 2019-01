Luxemburger Betrüger im Saarland verhaftet

Artikel per Mail weiterempfehlen

Er wurde seit 2014 per Haftbefehl der Generalstaatsanwaltschaft Luxemburg gesucht, am Dienstag konnte die Saarbrücker Polizei den 45-jährigen Luxemburger dann festnehmen. Der Mann, der schon wegen Betrugs verurteilt worden war, hielt sich auf dem Saarbrücker Leinpfad, Höhe Ostspange auf. Er sitzt nun in der JVA Saarbrücken.

Der 45-Jährige saß in Luxemburg von 2006 bis 2012 im Gefängnis. Nach seiner vorzeitigen Entlassung 2012 verstieß er gegen seine Bewährungsauflagen, woraufhin ein Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte der 45-Jährige das Großherzogtum bereits verlassen.

