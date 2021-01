Gerüst stürzt ein und erfasst zwei Arbeiter

Zwei Arbeiter haben sich am Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr beim Aufbau eines zwölf Meter breiten Gerüsts auf einer Baustelle in der Rue Arthur Thinnes in Monnerich verletzt. Wie die Polizei mitteilt, stürzte das Gerüst, das mit Hilfe eines Krans aufgebaut werden musste, während der Montage ein. Zwei Arbeiter wurden von einer herabfallenden Stahlstange getroffen.

Andere Arbeiter, die beim Aufbau der Konstruktion beteiligt waren, kamen unverletzt davon. Die beiden verletzten Arbeiter, einer davon schwer verletzt, wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie vor Ort erste Hilfe erhalten hatten. Die Staatsanwaltschaft und die Gewerbeaufsicht wurden informiert. Die Unfallursache ist noch ungeklärt.

(L'essentiel)