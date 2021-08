Fast 3000 Arbeitslose weniger als im Juli 2020

Nach den von Adem am Freitag veröffentlichten Daten lag die Zahl der Arbeitssuchenden in Luxemburg am 31. Juli bei 16.807. Das sind 405 mehr als im Juni, aber 2955 weniger als im Juli 2020. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 5,6 Prozent gegenüber 6,6 Prozent im Vorjahreszeitraum. Vergangenes Jahr war der Arbeitsmarkt stark von der Corona-Krise und dem daraus resultierenden Lockdown beeinflusst.

Im Zwölfmonatszeitraum haben vor allem die unter 30-Jährigen (-26,6 Prozent) und die Hochschulabsolventen (-16 Prozent) von der Verbesserung profitiert.

Ende Juli verzeichnete die Adem 9714 freie Stellen, was einen Anstieg von 38,7 Prozent im Jahresvergleich darstellt.

(mc/L'essentiel)