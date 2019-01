Die neue Regierung plant, den Verkauf von Alkohol an Verbraucher im Alter unter 18 Jahren zu verbieten. Das kündigte Gesundheitsminister Étienne Schneider am Dienstag an. Bislang werden Bier und Wein in den Geschäften und Kneipen des Großherzogtums an Personen ab 16 Jahren verkauft. «Alkohol ab 16 Jahren ist viel zu früh», sagt die 30 Jahre alte Jazmin, die von L'essentiel auf der Straße zu dem Thema befragt wurde. Sie befürwortet die Grenze sogar bis auf 21 Jahre anzuheben.

Nach Kamilas Ansicht 38, ist das Vorhaben der Regierung «eine gute Idee» – schließlich könnten die Menschen im Erwachsenenalter bessere Entscheidungen für sich selbst treffen. Außerdem würde so das Risiko reduziert, dass Minderjährige in eine Abhängigkeit gleiten. Nordin, 26, plädiert hingegen dafür, dass junge Menschen «für einen vernünftigen Konsum sensibilisiert werden». Er ist gegen ein Verbot für den Alkoholverkauf an 16- und 17-Jährige.

«Ich glaube, dass Bier schon in Ordnung geht. Bei harten Sachen sieht das anders aus», sagt der 29-jährige Thibaut. Er glaubt, dass es in Luxemburg aber wichtigere Fragen gebe, die die Politik beantworten müsse.

(L'essentiel)