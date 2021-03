Angebot an Europäischen Schulen wächst

Europäische Schulen sind in Luxemburg auf dem Vormarsch. Bildungsminister Claude Meisch stellte am Dienstag die neue Bildungseinrichtung in Mersch vor. Sie soll zu Beginn des nächsten Schuljahres öffnen. Es wird die fünfte öffentliche Schule dieser Art sein, die erste für das Zentrum des Landes. Eine weitere öffentliche Europäische Schule soll im kommenden Jahr in der Hauptstadt folgen. «Die internationale Schule ist ein wichtiger Schritt zur Diversifizierung des Schulangebots, das sich an die Struktur und die Vielfalt des Landes anpasst», erklärte der Minister.

Laut Claude Meisch sind diese Schulen «nicht besser als die traditionellen Schulen, aber sie sind besser für einige Schüler, die durch sie höhere Erfolgsaussichten haben». Die staatlichen Europäischen Schulen «stehen allen Schülern offen», so Meisch. Er lobt «ihre Fähigkeit, alle Schüler unter ein Dach zu bringen, unabhängig von sozialen Aspekten, Sprache oder Nationalität». Deshalb wird für die Schüler aller Stufen verpflichtender Lëtzebuergesch-Unterricht erteilt. Im Übrigen werden alle Fächer, je nach Wunsch, auf Französisch oder Englisch stattfinden. In naher Zukunft sollen auch Deutsch, Portugiesisch, Spanisch und Italienisch als Fremdsprachen angeboten werden.

Die Mersch Anne Beffort International School, benannt nach der ersten weiblichen Lehrerin Luxemburgs zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wird zunächst Schüler der Sekundarstufe aufnehmen, bevor sie später auf andere Stufen erweitert wird. «Das ist ein ehrgeiziges Projekt, das sich trotz der Pandemie entwickeln konnte», sagt Julie-Suzanne Bausch, Leiterin der Gruppe, die für den Aufbau der Schule verantwortlich ist. Sie will «die Vielfalt und den kosmopolitischen Aspekt, der für Luxemburg repräsentativ ist», fördern. Das Bildungsministerium schätzt die Kosten auf 17,5 Millionen Euro, die hauptsächlich die Personalkosten abdecken, nicht aber die Infrastruktur.

(jg/L'essentiel)