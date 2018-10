So viele «Schmutz-​​Diesel» fahren in Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

In einer Zeit, in der die Jagd auf umweltschädliche Fahrzeuge in Europa eröffnet scheint, hat sich François Bausch, der Minister für nachhaltige Entwicklung, bereits mehrfach gegen das Verbot von Fahrzeugen mit den umweltschädlichsten Emissionsnormen ausgesprochen. Er fordert eine Lösung auf europäischer Ebene.

Allerdings ist die Situation im Großherzogtum im Vergleich zu anderen europäischen Ländern auch etwas anders. «Die Fahrzeuge sind mit einem Durchschnittsalter von 6,8 Jahren neuer, verglichen mit rund zwölf Jahren Durchschnittsalter im europäischen Durchschnitt», sagt Manuel Ruggiu, Vorsitzender der Nationalen Gesellschaft für Kfz-Verkehr (SNCA).

Luxemburger Diesel-Fuhrpark vergleichsweise sauber

246.963 Dieselfahrzeuge sind demnach in Luxemburg unterwegs, davon 93.426 mit der am wenigsten umweltschädlichen Norm Euro 6 (Fahrzeuge, die nach 1. September 2015 gekauft wurden) und 61.939 mit der Euro-5-Norm (Inbetriebnahme ab 1. Januar 2011). «Nur 37,1 Prozent der Luxemburger Pkw mit Dieselmotor haben einen niedrigeren Standard.» Bei Lkw, Bussen und Lieferwägen haben 12.358 von 32.534 Fahrzeugen schlechtere Normen als Euro 5, also rund 38 Prozent.

Was Benzin-betriebene Pkw angeht, sind 41,4 Prozent aller Luxemburger Benziner in den umweltschädlicheren Normen unterwegs. Bei Lkw, Bussen und Lieferwägen sind es 63,5 Prozent. «Von allen Pkw mit allen Kraftstoffen zusammengenommen erfüllen lediglich 38,7 Prozent nicht die Klassen 6 oder 5», so Ruggiu.

