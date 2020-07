Regierung hofft auf breite Zustimmung bei Impfstoff

Gesundheitsministerin Paulette Lenert hofft, dass mehr als die Hälfte der Luxemburger dazu bereit ist, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, sobald ein wirksames Mittel freigegeben wurde. Das berichtet RTL.

«Unser Ziel ist es, dass sich in einer ersten Phase 50 bis 70 Prozent der Bevölkerung impfen lassen», erklärte die LSAP-Politikerin am Dienstag in der Chamber.

Staat investiert 1,6 Millionen in Forschung

Wie die Ministerin weiter ausführte, soll die hypothetische Impfung freiwillig sein. Die Regierung habe noch nicht entschieden, ob bestimmte Bevölkerungsgruppen, die der Risikogruppe angehören, zuerst Zugang zu dem Medikament bekommen sollen.

Die Europäische Union hoffe, dass sich 40 Prozent ihrer Bürger impfen lassen. Der Luxemburger Staat beteiligt sich mit 1,6 Millionen Euro an der Entwicklung eines Impfstoffs.

(sw/L'essentiel)