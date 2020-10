Joe Biden düst mit altem Luxair-​​Jet durch die USA

Der Wahlkampf in den USA ist hart und verteilt sich über unzählige Termine im ganzen Land. Deshalb nutzen die Kandidaten in der Regel ein eigenes Flugzeug, um möglichst viele Auftritte in den wenigen Wochen absolvieren zu können. Auch Joe Biden, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, ist deshalb über den Wolken unterwegs und hat sich dazu einen VIP-Jet des Flugzeug-Charter-Experten KaiserAir gemietet.

Wie Paperjam nun herausgefunden hat, handelt es sich dabei um eine Boeing 737-59D, die bereits für Luxair unterwegs war. Die Maschine wurde 1991 gebaut und flog von März 2001 bis April 2005 unter luxemburgischer Flagge. Außerdem war sie über die Jahre bei Aeroflot, Nordavia, British Midland und SAS Scandinavian Airlines im Dienst.

KaiserAir bietet verschiedene Varianten der Boeing 737 zum Chartern an. Möglich sind Bestuhlungen mit 60 First Class-oder 120 Economy-Sitzen. Der Kurz- und Mittelstrecken-Flieger kann bis zu 8 Stunden in der Luft sein und somit die gesamte USA komfortabel abdecken - perfekt für den Wahlkampf also.

(jw/L'essentiel)