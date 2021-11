Fußgänger-​​Überwege kommen auf den Prüfstand

«Fußgänger sind die am meisten gefährdeten Verkehrsteilnehmer», sagt François Benoy, Stadtrat der Luxemburger Grünen, in einer Anfrage an die Mehrheitsfraktion (DP-CSV) bezüglich der Sicherheit der fast 1800 Fußgängerüberwege in der Stadt. Die Mitglieder von Déi Gréng und Déi Lénk fordern mehr Sicherheit und den Umbau von Wegen, die nicht der Straßenverkehrsordnung entsprechen. «Es gibt zu viele Unfälle. Mehr als 500 verletzte und 15 getötete Fußgänger in Luxemburg in drei Jahren», sagte Stadtrat Guy Foetz unter Berufung auf Statec-Daten.

«Die 475 kürzlich gemeldeten Passagen werden regelmäßig von den technischen Teams überprüft», antwortete Patrick Goldschmidt (DP), Beigeordneter für Mobilität. Von diesen müssten «32 genauer analysiert werden, die anderen sind mit den Vorschriften vereinbar». Von den problematischen Überwegen befänden sich fünf zu nahe an einer Bushaltestelle, 16 behinderten die Sicht auf einen Parkplatz und elf seien zu nahe an einem Parkplatz, erklärt Goldschmidt.

Er schlägt vor, die Regeln in naher Zukunft auf einer Kommissionssitzung «neu zu spezifizieren», da weniger als zehn Prozent der Überwege von einem möglichen Problem betroffen seien. Ziel sei, keinen Interpretationsspielraum mehr zuzulassen, welche Orte als gefährlich eingestuft werden. Die Kriterien wurden in einer großherzoglichen Verordnung im Jahr 2008 festgelegt.

(jg/L'essentiel)