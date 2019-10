Auf der A7 werden Staus mit Staus bekämpft

Artikel per Mail weiterempfehlen

Als Maßnahme gegen die Staus auf der A7 greift die Straßenbauverwaltung jetzt zu ungewöhnlichen Methoden: Immer wieder wird eine Spur im Tunnel Stafelter in Richtung Luxemburg-Stadt gesperrt – mitten in der Stoßzeit. «Wir erhalten immer wieder Fragen und Beschwerden wegen der Sperrung», erklärt die Straßenbauverwaltung Ponts et Chausées.

Zwar hatte die Sperrung einen weitere Stau zur Folge, weil der Verkehr vor dem Tunnel Stafelter mittels Reißverschlusssystem auf eine Spur «zusammengequetscht» wurde. Doch im Tunnel selbst und bis zum Ende der A7 in Kirchberg laufe der Verkehr dadurch flüssiger. «Dieses Mittel nutzen wir bereits seit zwei Jahren. SEs hat sich bewährt», sagt ein Ponts-et-Chausées-Sprecher.

Die Maßnahme soll aber vor allem Staus im Innern des Tunnels verhindern, da ein solcher «ein großes Sicherheitsrisiko für die Verkehrsteilnehmer darstellt», wie die Straßenbauverwaltung auf Nachfrage von L'essentiel erklärt.

(nc/L'essentiel)