Charity Bikers laden zur großen Ausfahrt

Am kommenden Sonntag starten Motorradfahrer, Quad- und Trikefahrer zur 10. Ausgabe der «Stärentour». Der Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem ACL-Parkplatz in Bertringen statt. Um 10 Uhr fällt dann der Startschuss. In Echternach ist eine Mittagspause vorgesehen. Die Tour endet in Niederkerschen. «Jeder ist willkommen. Die Teilnahme kostet 15 Euro, inklusive Kaffee und Croissants», sagt Claude Ralinger, Präsident des Vereins Charity Bikers Lëtzebuerg.

Er freut sich bereits auf die Fahrt auf den Straßen der wunderschönen luxemburgischen Ardennen. Für ihn gilt Motorradfahren als Symbol der Freiheit. «Ein ganz spezielles Gefühl wenn alle zusammen fahren».

Neun Jahre lang hatte die «Stärentour» eine Pause eingelegt. 2018 wurde sie letztendlich wieder aufgelegt. Als Ausgangspunkt galten die neuen Mottorad-Todesopfer und zahlreiche Schwerverletzte, die Luxemburg im vergangenem Jahr verzeichnete. «Wir wollen Mottoradfahrer sensibilisieren. Außerdem gehen die Erlöse an die Vereinigung der Verkehrsopfer AVR», erklärt Ralinger. Dieser hofft zuversichtlich auf 500 Teilnehmer. «In Luxemburg kennt sich jeder, wir sind wie eine große Familie. Und wenn es für den guten Zweck ist, helfen sich alle Vereine gegenseitig», sagt er.

(Séverine Goffin/L'essentiel)