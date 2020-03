Benzinpreis rutscht auf Niveau von ... 2009!

Erinnern Sie sich an den März des Jahres 2009? Die USA haben seit zwei Monaten einen schwarzen Präsidenten (unglaublich!), Angela Merkel und Kaliforniens Gouverneur Arnold Schwarzenegger (unglaublich!) eröffnen die CeBIT, die Europäische Zentralbank senkt den Leitzins auf 1,5 Prozent, den tiefsten Stand der Geschichte (unglaublich!), und in Luxemburg kostet der Liter Benzin 96 Cent (total normal!).

Genau elf Jahre später ist Donald Trump Präsident der USA (unglaublich!), Angela Merkel ist noch immer Kanzlerin (unglaublich!), eröffnen tut derzeit aber gar nichts (unglaublich!), der EZB-Leitzins steht seit gefühlten Jahrzehnten bei null Prozent (total normal!) und in Luxemburg kostet der Liter Benzin 96 Cent (unglaublich!)

Unglaublich, aber wahr. Denn ab Mittwoch kostet der Liter Super 96,2 Cent, knapp 9 Cent weniger als derzeit (unglaublich!). Also «Lady Gaga»-CD ins Autoradio schieben und ab an die Tanke! «Poker Face» stand vor elf Jahren übrigens an der Spitze der Charts. Unglaublich!

(pw/L'essentiel)