Frankreich langt bei Grenzgängern stärker hin

Für Menschen, die in Frankreich leben und in Luxemburg arbeiten, kann die nächste Steuererklärung eine teure Überraschung bringen. Denn mit dem neuen Steuerabkommen zwischen Luxemburg und Frankreich ändert sich die Berechnungsgrundlage für die Steuer in Frankreich, erklärt Julien Dauer, der als Anwalt beim Verband Frontaliers Grand Est arbeitet. Bislang mussten Grenzgänger in Frankreich ihr Luxemburger Gehalt abzüglich Sozialversicherung und in Luxemburg gezahlter Steuern abziehen. Nach der neuen Übereinkunft der beiden Länder können die Grenzgänger künftig nur noch die Beiträge zur Sozialversicherung abziehen. Frankreich gewähre dann eine Steuergutschrift, die dem Gehalt entspreche, als wäre das Gehalt in Frankreich besteuert worden, führt Julien Dauer aus.

Doch heißt das, dass Grenzgänger zwangsläufig mehr Steuern zahlen müssen? Wenn im erklärten Einkommen französische und luxemburgische Einkünfte zusammenkommen, hänge alles vom Einzelfall ab, erklärt Steuerexpertin Séverine Bergé. Die Differenz zur alten Regel könne dann ein paar Euro, aber auch bis zu mehreren Hundert Euro betragen, macht Bergé deutlich.

Gesamteinkommen kann steigen

Machen wir die Sache konkret: Ein alleinstehender Grenzgänger hat ein Bruttojahresgehalt in Luxemburg von 50.000 Euro und Mieteinnahmen in Frankreich von 10.000 Euro. Nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge und der in Luxemburg gezahlten Steuer betrug sein Gesamteinkommen 47.729 Euro. Damit berechnete der französische Fiskus den durchschnittlichen Steuersatz auf die französischen Mieteinnahmen. Nachdem neuen Abkommen rechnet die Behörde den Steuersatz nicht mit mehr mit 47.729 Euro aus, sondern veranschlagt 54.000 Euro.

Ein weiteres Beispiel, das in der Praxis oft vorkommt: Ein Ehepaar lebt in Frankreich, einer arbeitet in Luxemburg, der andere am Wohnort. Im Großherzogtum verdient Ehepartner 1 50.000 Euro und Ehepartner 2 verdient 36.000 Euro. Bisher betrug das Gesamteinkommen für die französische Steuer 77.567 Euro. Nachdem die im Großherzogtum gezahlte Einkommensteuer nicht mehr abgezogen wird, steigt das Gesamteinkommen auf 79.450 Euro. «Mit dem gestiegenen Haushalteinkommen steigt auch der durchschnittliche Steuersatz für den französischen Teil des Einkommens», lautet das Urteil von Steuerexpertin Bergé.

(mme/L'essentiel)