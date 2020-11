Kein Strom in Dellhéicht – CHEM ist nicht betroffen

Un incident technique s’est produit dans la rue Emile Mayrisch dans un bâtiment annexe du CHEM.

Les forces d’intervention sont sur place. La durée de l'intervention est estimée à 8 heures.

Le CHEM n’est pas impacté par l’incident. Les Urgences resteront accessibles 24h/ 24, 7/7. pic.twitter.com/KdATNwwAR7 — CHEM (@CHEMluxembourg) November 2, 2020

Am Montag kam es in einem an das Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) angrenzenden Gebäude zu einer technischer Panne, die das Eingreifen des Rettungsdienstes in der Rue Emile Mayrisch erforderlich machte. In einer Pressemitteilung beruhigt das Krankenhaus jedoch: «Das CHEM ist von dem Vorfall nicht betroffen. Die Notfalldienste werden 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche verfügbar bleiben».

Der Einsatz an einem defekten Transformator wird laut Mitteilung der Gemeinde Esch schätzungsweise weitere sieben Stunden dauern (bis circa 3.30 Uhr, Dienstagnacht) . Der Bezirk Dellhéicht wird bis Ende der Arbeiten ohne Strom sein, heißt es weiter.

(L'essentiel)