Immobilienpreise senken? Stiftung liefert Alternativen

«Ein Erfolg, sogar eine Meisterleistung», sagt Michel-Édouard Ruben, Wirtschaftswissenschaftler bei der Fondation Idea, ein autonomer Think Tank, gegründet von der Handelskammer. Er meint damit die 68 Prozent Immobilien des Landes, die inzwischen in Eigentumshand liegen. 1956 hatte sich Luxemburg das Ziel gesetzt, den Immobilienbesitz in Luxemburg zu demokratisieren, 1971 waren mit 56 Prozent nur knapp über die Hälfte der Immobilen Eigentum. (siehe Grafik)

Die Immobilienpreise sind seit 1970 in die Höhe geschnellt (siehe Grafik) und Sinnbild für Luxemburgs Wohnungskrise. Diese zu senken sieht die Stiftung, die am Dienstag eine Pressekonferenz veranstaltet hat, um Ideen zur Erneuerung der Wohnungspolitik vorzustellen, aber nicht als Lösung. Immerhin hätten die steigenden Preise auch den 40 Prozent der Hauseigentümer, die in Luxemburg zu den armutsgefährdeten Haushalten gehören, zu mehr Vermögen verholfen.

Die Fondation Idea fordert stattdessen die Kosten für angemessenem Wohnraum für diejenigen, die finanziell tatsächlich eingeschränkt sind, zu senken. «Die Politik der Beihilfen für selbstnutzende Eigentümer sollte nicht mehr generalistisch sein, sondern wie der RMG/Revis auch Einkommenselemente – und sogar Vermögenselemente – einbeziehen», so Michel-Edouard Ruben. Er meint, dass die «mehr als 800 Millionen Euro», die der Staatskasse jährlich durch nicht einkommensabhängige Beihilfen entgehen, nicht länger die Bereicherung vemögender Hausbesitzer finanzieren sollten. Dazu gehörten der Steuerkredit «Bëllegen Akt», Mehrwertsteuer auf Wohnraum, Abzugsfähigkeit von Zinsen, Sparbeiträge und die Nichtbesteuerung von Wertsteigerungen des Hauptwohnsitzes. «Sie sollten dazu dienen, den Wohnungsbestand in öffentlicher Hand zu erhöhen», sagt Ruben. «800 Millionen Euro pro Jahr ist eine Summe, mit der der Staat viele Wohnungen kaufen könnte, die er zu moderaten Kosten vermieten könnte.»

Fonds für die Großregion?

Zudem müsste sich nach Stiftungsansicht mehr um die Mieter gekümmert werden, die besonderen Belastungen ausgesetzt seien. Ihre finanzielle Belastung durch Mietausgaben liege durchschnittlich bei 37 Prozent des Einkommens, viele von ihnen geraten dadurch zum Monatesende in einen Engpass. Abhilfe setze «in erster Linie eine Erhöhung der Inanspruchnahme von Mietzuschüssen voraus. Diese kommen 6500 Haushalten zugute, obwohl mehr als 30.000 berechtigt wären», erklärt Michel-Edouard Ruben.

Weitere Stellschrauben sieht die Fondation Idea in der Einrichtung eines Fonds, der in Wohnungen im Großherzogtum und in der Großregion investieren könnte. Die Wohnungen könnten dann zu moderaten Kosten an in Luxemburg arbeitende Arbeitnehmer vermietet werden. Zudem könnte die Politik – nach dem Vorbild der derzeit von den Arbeitgebern gezahlten Hypothekenzuschüsse – Anreize für Unternehmen schaffen, ihren Arbeitnehmern Mietzuschüsse zu gewähren oder Familien, die länger als fünf Jahre in Luxemburg arbeiten, unter bestimmten Einkommens- und Vermögensbedingungen ermöglichen, einen Teil ihrer Rentenbeiträge als Eigenkapital für den Kauf einer Wohnung zu verwenden.

(mei/ol/L'essentiel)