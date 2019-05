Der erste Moment für ein Lächeln ist gekommen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zu jeder Beerdigung gehört auch das Zusammenkommen von Familie und Freunden im Anschluss. Auch bei Monarchen ist dies nicht anders. So hatte Großherzog Henri nach der Trauerfeier für seinen verstorbenen Vater in den Palast geladen. Neben der Familie versammelten sich auch zahlreiche gekrönte Häupter und Staatsgäste im Palais.

Auch dies scheint bei Monarchen nicht anders als bei anderen Familien: Das Zusammensein mit der Familie ist der erste Moment, in dem die Last der vergangenen Tage und Wochen ein wenig abfällt, der erste Moment, in dem man vielleicht sogar wieder ein wenig lächeln kann.

(L'essentiel)