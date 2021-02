So hoch steht die Alzette in Luxemburg-​​Stadt

Noch immer warnt der Wetterdienst Météolux aufgrund der starken Regenfälle der vergangenen Tage vor Überschwemmungen im Süden des Landes. Durch die ungewöhnlichen Niederschlagsmengen sind die Pegel der Flüsse stark angestiegen – so auch an der Alzette in der Hauptstadt.

Im Grund ist der Fluss sehr nahe an die angrenzenden Häuser herangrenzenden Häuser herangerückt, was dem Stadtteil ein völlig anderes Aussehen verleiht. «Es ist immer wieder überraschend, wie stark sich dieser kleine Wasserlauf ausdehnen kann», schreibt einer der Fotografen in den Sozialen Netzwerken.

Le niveau de la Pétrusse proche d’1 mètre dans le Grund. Toujours surprenant de voir ce traditionnel petit cours d’eau s’étendre de la sorte. pic.twitter.com/9QUiXkdOsq — Mathieu Lafond (@lafond_mat) February 7, 2021

Zur Erinnerung: MétéoLux hat eine Hochwasserwarnung für den Süden Luxemburgs herausgegeben, die noch bis Dienstag gilt. Allerdings wird erwartet, dass die Pegelstände an den Flüssen und Bächen des Landes im Laufe des Tages fallen.

(th/L'essentiel)