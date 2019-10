Wohungssuchende sollen Punktekonto bekommen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bekanntermaßen ist Wohnraum in Luxemburg ein knappes Gut. Vor allem günstige Unterkünfte locken mitunter Heerscharen von Interessierten zu den Besichtigungsterminen. Weil die Nationale Gesellschaft für verbilligtes Wohneigentum (SNHBM) bisher vor allem nach dem Prinzip «Wer zuerst kommt, mahlt zuerst» gearbeitet hat, spielten sich in Alzingen am 2. Oktober bizarre Szenen ab: Um rechtzeitig vor Ort zu sein, zelteten die Bewerber vor den Immobilien.

«Durch den hohen Druck auf dem Immobilienmarkt stößt dieses System mittlerweile aber an seine Grenzen – obwohl wir mehr denn je bauen», sagt Guy Entringer, Direktor der SNHBM.

Kinder bringen mehr Punkte

Damit kein weiteres Zeltlager entsteht, erwägt die Gesellschaft nun, ein neues System zur Vergabe von Wohnungen einzuführen. Laut Entringer sei auch ein Punktesystem möglich. Wer beispielsweise Kinder hat, in der betreffenden Gemeinde arbeitet oder Verwandtschaft hat, bekommt mehr Punkte – und hat dadurch bessere Chancen auf eine Wohnung als ein Bewerber, der weniger Kriterien erfüllt. Jeder Kandidat könnte also eine persönliche Bewertung bekommen.

Demnächst werden in Elmen neue Wohnungen angeboten. Dort will die SNHBM bereits mit einem neuen Schlüssel arbeiten. Zur Verstärkung will die Gesellschaft ihr 120-köpfiges Team erweitern.

(Maurice Magar/L'essentiel)