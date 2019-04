Internationale Gäste nehmen Abschied von Jean

Der Großherzogliche Hof hat am Dienstag weitere Details zur Beisetzung des Altgroßherzogs Jean am 4. Mai bekanntgegeben. So hätten unter anderem folgende internationale Gäste aus Königshäusern zugesagt, am Samstag persönlich Abschied von Luxemburgs ehemaligem Staatsoberhaupt zu nehmen:

Belgien

König von Belgien, Philippe; Paola, Königin von Belgien

Der frühere belgische König Albert II.

Prinz Lorenz und Prinzessin Astrid

Prinz Laurent

Prinzessin Léa

Prinzessin Elisabeth

Dänemark

Königin Margrethe



Liechtenstein

Kronprinz Alois von Liechtenstein; Kronprinzessin Sophie von Liechtenstein



Norwegen

König Harald V. von Norwegen; Königin Sonja von Norwegen

Prinzessin Astrid



Vereinigtes Königreich

Prinzessin Anne

Prinz Richard, Duke of Gloucester

Birgitte Eva Henriksen, Duchess of Gloucester



Schweden

Carl XVI. Gustaf, König von SchwedenSilvia Renate Sommerlath, Königin von Schweden

Monaco

Fürst Albert von Monaco

Niederlande

Prinzessin Beatrix

Spanien

König Juan Carlos und Königin Sofia

Jordanien

Prinz Hassan und Prinzessin Sarvath von JordanienPrinz Rashid von JordanienPrinzessin Badi'a von Jordanien

(fj/L'essentiel)