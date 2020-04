Am Findel beginnt für zwölf Kinder ein neues Leben

Die Europäische Union will rund 1600 minderjährige Flüchtlinge, mehrheitlich aus dem berüchtigten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos, auf die EU-Mitgliedstaaten verteilen. Die Ausreise der ersten zwölf minderjährigen Flüchtlinge aus Griechenland in ein anderes EU-Land wird am 15. April stattfinden: nach Luxemburg. Außenminister Asselborn setzte ein Zeichen , indem das kleine Großherzogtum als erstes Kinder aus ihrer Not rettet.

Es sollen neun Kinder von der Insel Lesbos, zwei Kinder von der Insel Chios und ein Kind von der Insel Samos nach Luxemburg fliegen. Dies sagte am Donnerstag der stellvertretende griechische Migrationsminister Giorgos Koumoutsakos.

Die zwölf Kinder sollen zunächst nach Athen kommen und dann von dort nach Luxemburg fliegen. Danach sollen weitere 50 Kinder nach Deutschland gebracht werden. «Diese Kinder werden nach jetziger Planung am Freitag, den 17. April, nach Deutschland fliegen», sagte Koumoutsakos weiter.

(L'essentiel/lha/sda)