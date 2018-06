Monsterstau auf der A6 legt Verkehr lahm

Dass es im Berufsverkehr in Luxemburg zu Staus kommt, ist wahrlich keine Neuigkeit. Doch am heutigen Donnerstagmorgen nahmen die Verkehrsbehinderungen eine neue Dimension an. Auf der Autobahn A6 ging ab Höhe Bartringen nichts mehr. 22 Kilometer weit staute sich der Verkehr zurück. Das meldete der ACL am Donnerstagmorgen.

Grund für die Behinderung war ein defekter Lkw auf der rechten Spur. Dieser wurde mittlerweile entfernt. Der Stau löst sich allmählich auf. Dennoch kann es zu erheblichen Verzögerungen kommen. Für Pendler aus Belgien hieß es gleich doppelt tapfer sein. Auch die Alternativrouten über Capellen, Garnich und Dippach waren dicht. Hier staut es derzeit noch 7 Kilometer zurück. (Stand 8.45 Uhr)

A6 diffuseur Helfenterbruck poids lourd en panne. Danger, voie de droite bloquée, bouchon sur 22 km #ACL_A6 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 28. Juni 2018

+++Update folgt+++

(dix/L’essentiel)