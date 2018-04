Luxemburger Diesel klettert auf Dreijahreshoch

Diesel-Fahrer müssen beim Tanken in Luxemburg ab Samstag, null Uhr, wieder ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Der Liter-Preis klettert um 2,3 Cent auf 1,065 Euro. Teurer war der Treibstoff zuletzt am 9. Juli 2015. Damals kostete der Liter 1,073 Euro. Danach erfuhr der Diesel einen veritablen Preissturz. Im April 2016 kostete der Liter einige Tage lang nur noch 84,3 Cent – 23 Cent weniger als ab dem morgigen Samstag.

In Luxemburg wird der Treibstoffpreis staatlich vorgegeben und hängt vom Öl-Preis in Rotterdam ab. Dieser war in den vergangenen Tagen auf ein Vierjahreshoch gestiegen, nachdem die USA und Russland im Syrien-Konflikt die Säbel rasseln ließen. US-Präsident Donald Trump drohte via Twitter als Vergeltung für den mutmaßlichen Giftgasangriff auf die syrische Stadt Duma mit einem Raketenangriff. «Russland, mach Dich bereit, die Raketen werden kommen,» twitterte Trump.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!