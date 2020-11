«Normalität kommt erst, wenn 70% geimpft sind»

Die ersten Impfungen gegen das Coronavirus werden in Luxemburg, wie auch in der übrigen EU, für das erste Quartal 2021 erwartet. Bis die Pandemie unter Kontrolle ist, wird es aber noch dauern. Dies ist jedenfalls die Botschaft von Paulette Lenert (LSAP) in Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des CSV-Abgeordneten Claude Wiseler.

Die Gesundheitsministerin erklärte, dass man «im Idealfall» eine natürliche «kollektive Immunität» abwarten müsse, um eine Rückkehr zur Normalität zu ermöglichen. Das entspreche einer Impfung von 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung. «In diesem Fall kann das Virus in der Bevölkerung nicht mehr zirkulieren, weil die Chancen dann sehr gering sind, dass es eine andere Person findet, die für die Infektion empfänglich ist», erklärt Lenert. «Auch geringere Prozentsätze geimpfter Personen werden schon einen positiven Effekt haben, da sie die Zirkulation des Virus und damit Neuinfektionen verringern.»

Auf die Frage wer Priorität bei den Impfungen hat, erklärt Lenert, dass es sich dabei um Risikopatienten und Beschäftigte des Gesundheitswesens handeln wird, wie von der WHO und dem Europäischen Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten empfohlen. Es sei aber noch zu früh, um zu sagen, wann die angekündigten 420.000 Dosen verfügbar sein werden, wie genau der Impfstoff verteilt wird und ob die Anwohner für den Impfstoff bezahlen müssen.

(ol/L'essentiel)