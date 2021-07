Polizei setzte bei Drogeneinsatz auf Hunde

Die Police Grand-Ducale war vergangenen Donnerstag am Bahnhof Hollerich unterwegs, um in den Zügen auf Drogen zu kontrollieren. Mit Hilfe der Kriminalpolizei, einer Hundestaffel sowie der Zollverwaltung seien letztlich zwei Personen wegen Drogenbesitzes festgenommen worden, wie die Polizei am heutigen Montag mitteilt.

Eine der beiden Personen hatte der Mitteilung nach 19 Drogenkugeln verschluckt. Die zweite habe 15 Haschischtütchen dabeigehabt. Bei einer Durchsuchung der Wohnung seien zusätzlich etwa 300 Gramm Haschisch, sieben Mobiltelefone und eine große Geldsumme gefunden worden. Außerdem seien bei dem Einsatz mit insgesamt 36 Beamten drei weitere Protokolle wegen Drogenbesitzes sowie in vier Fällen wegen «Verstoßes gegen die fremdenpolizeilichen Bestimmungen» erstellt worden.

Außerdem seien in den vergangenen Wochen mehrere «groß angelegte Kontrollen im hauptstädtischen Bahnhofsviertel» durchgeführt worden. Insgesamt habe die Polizei zehn Personen wegen Drogenbesitzes oder -verkaufs verhaftet und etwa 150 Ballen Kokain beschlagnahmt.

(L'essentiel)