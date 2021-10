Blaualgenalarm am Obersauer-​​Stausee beendet

Seit fast zwei Monaten ist der Obersauer Stausee wegen Blaualgen gesperrt. Die Situation habe sich nun aber« deutlich verbessert», wie die Wasserwirtschaftsverwaltung am Donnerstagmorgen in einer Pressemitteilung schreibt. Die Warnung ist damit aufgehoben und Freizeit- und Sportaktivitäten sind wieder erlaubt – abgesehen von Schwimmen, die Badesaison ist seit 30. September vorbei.

«Saisonale Veränderungen in der Klimatologie und Hydrodynamik des Haute-Sûre-Sees haben zu einem starken Rückgang der Cyanobakterien-Biomasse und zur Auflösung der Blüten geführt», so die Nachricht. Die Konzentration an Cyanotoxinen, die bei Mensch und Tier gesundheitliche Probleme verursachen können, sei damit deutlich zurückgegangen.

