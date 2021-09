Das ändert sich bei Corona-​​Tests in Luxemburg

Innerhalb von sechzehn Monaten wurden im Rahmen des Large Scale Testing (LST) bereits mehr als zwei Millionen Corona-Tests durchgeführt. An diesem Mittwoch werden die acht Stationen geschlossen, aber die Covid-Tests werden fortgesetzt. Eine Verordnung vom Arzt ist zwar nicht nötig, aber sie müssen bezahlt werden. Reisende, Minderjährige unter 12 Jahren, Ungeimpfte oder auch die Nachverfolgung von Infektionsclustern werden weiterhin für Nachfrage nach Tests auf das Coronavirus sorgen.

Wie werden die Menschen nach Mittwoch getestet? Das Gesundheitsministerium wird die Antikörpertests in der Bevölkerung (serologische Tests) über das nationale Gesundheitslabor durchführen. Die Tests sollen, wie beim LST, auf Einladung erfolgen. Mobile Teams werden weiterhin in Schulen oder bei der «besonders gefährdeten Bevölkerung» tätig sein. Sollten Cluster auftreten, ist ein Notfallmechanismus vorgesehen.

Labors sind vorbereitet

Auch die Labors werden vorbereitet. Insbesondere werden die Laboratoires Réunis in den Tagen nach der Schließung des LST drei PCR-Teststellen in Marnach (eine Station), Junglinster (sechs Stationen) und in (oder in der Nähe) der Hauptstadt eröffnen. Tests nach Vereinbarung, mit oder ohne Verordnung vom Arzt. Auch die Teststation am Flughafen wird weiter betrieben. Ketterthill wird sein Angebot an PCR-Tests in sechs speziellen Labors anbieten, serologische Tests werden in sämtlichen Ketterthill Labors durchgeführt. BioneXt LAB versichert indes, dass man «voll und ganz in der Lage ist, die Nachfrage nach Tests zu befriedigen». Vor allem bei einer Bevölkerung, die jetzt weitgehend geimpft ist.

Für den Direktor des LST, Dr. Jean-Luc Dourson, wird das Ende des LST eine gewisse Gleichberechtigung zwischen den Laboratorien wiederherstellen. Für ihn «wurde das LST Mitte Juli letzten Jahres als Instrument für kostenlose Tests für alle missbraucht», und zwar zum Vorteil eines einzigen Labors. Die Laboratorien können die künftige Nachfrage zwar nicht beziffern, gehen aber davon aus, dass sie geringer sein dürfte als bei den letzten großen Wellen, als noch niemand geimpft war.

(NM/L'essentiel)