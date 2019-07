Treibjagden bleiben weiterhin erlaubt

Es ist eine Niederlage für 6500 Unterzeichner einer Petition, die ein Verbot von Treibjagden in Luxemburg gefordert hatte. Bei einem Treffen am Freitag in der Chamber schlossen die Abgeordneten aus, die Treibjagden zu verbieten, so schreibt rtl.lu. Die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Nancy Arendt (CSV) wies am Ende der Diskussion jedoch darauf hin, dass es notwendig sei, die Treibjagden zu «ändern und zu verbessern».

Der Autor der Petition, Mike Clemens, erhielt weiterhin die Unterstützung von Daniel Frères, dem Präsidenten des Vereins «Give us a Voice». Beide wiesen auf das Beispiel aus dem Kanton Genf hin, in dem es seit 1974 verboten ist, auf die Jagd zu gehen, was zu einem besseren Wildnismanagement geführt habe. Der Präsident des Vereins forderte genauere Angaben zur Tierpopulation in den Luxemburger Wäldern, insbesondere zu Wildschweinen.

«Fehlen eines natürlichen Feindes»

Umweltministerin Carole Dieschbourg (déi gréng) und die CSV-MP Martine Hansen betonen, dass die Wildschweinpopulation im Großherzogtum wegen des «Fehlens eines natürlichen Feines in der luxemburgischen Tierwelt» von außen reguliert werden müsse.

Die öffentliche Debatte fand zur selben Zeit statt, in der Jäger dazu aufgerufen waren, Wildschweine in einem eingezäunten Gebiet an der Grenze zu Belgien zu schießen. Hierdurch sollte die Ausbreitung der Schweinepest verhindert werden. Bisher wurde im Großherzogtum noch kein Fall von Schweinepest festgestellt.

(pp/L'essentiel)