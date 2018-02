Minus 9 Grad! Jetzt kommt Eiseskälte nach Luxemburg

Wegen Schneefalls und Glatteis haben sich die Straßen in Luxemburg am Freitag teilweise in gefährliche Rutschbahnen verwandelt. Noch bis 19 Uhr kann es im gesamten Land schneien, meldet Meteolux. Für die kommenden Tage ist laut den aktuellen Prognosen zudem mit deutlich kälteren Verhältnissen zu rechnen. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Endlich kommt auch die Sonne zum Vorschein, eine Rarität in diesem Winter.

Bereits am Samstagmorgen zeigt das Thermometer beim Aufstehen nur noch minus 3 bis minus 1 Grad an. Tagsüber ist mit leichtem Schneefall beziehungsweise Schneeregen zu rechnen. Am Sonntag geht es ähnlich weiter: Morgens kann es dann an einigen Orten sogar bis auf minus 6 Grad abkühlen. Tagsüber sind maximal 0 bis 2 Grad drin, dazu weht auch noch eine frische Brise.

Für Dienstag und Mittwoch rechnen die Meteorologen am Findel dann mit einem neuerlichen Kältesturz: Morgens wird es bei minus 9 bis minus 7 richtig «knackig». Erneut zeigt sich der Wind von seiner lebhaften Seite. Dafür dürfen die Luxemburger zur Wochenmitte mit einigen Sonnenstrahlen rechnen.



