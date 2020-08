«In Beirut herrschte absolutes Chaos»

«Die Ereignisse in Beirut waren wie eine Ohrfeige. Es herrschte das absolute Chaos.» Andrew, französisch-belgischer Staatsangehöriger, lebt in Steinfort im Kanton Capellen. Er erinnert sich nur zu gut an den vergangenen 4. August, als die Explosion im Hafen von Beirut die Hauptstadt Libanons verwüstet hat. Mindestens 177 Menschen sind an den Folgen der Tragödie gestorben, mehr als 6500 wurden verletzt. Der ehemalige französische Soldat hat daraufhin mit einem seiner Kollegen beschlossen, den Libanesen zu helfen. Obwohl er hauptberuflich im Personenschutz arbeitet, haben er und sein Kollege auch eine Ausbildung als militärische Notfallsanitäter. «Wir haben viel darüber nachgedacht und uns an die libanesische Botschaft in Brüssel gewendet. Dort mussten wir unser Vorhaben erklären. Am 10. August ging es dann schlussendlich für eine Woche nach Beirut.»

Ihre Ankunft war für 3 Uhr morgens geplant, bereits zwei Stunden später befanden sich die beiden Männer am Unfallort und verschafften sich einen ersten Überblick der tragischen Situation. «Es herrschte absolutes Chaos, wirklich unheimlich», schildert Andrew. Vor Ort haben die beiden Männer die französischen und libanesischen Feuerwehrleute begleitet, um bei glühender Hitze weiter nach Überlebenden zu suchen. «Es war keine leichte Aufgabe, überall war Staub, weil die Silos zusammengebrochen waren. Es brauchte mehrere Personen, um einen Stein aufzuheben, den Staub aufzukehren und so weiter...», beschreibt er seinen Einsatz vor Ort.

Solidarität inmitten des Chaos

Während ihres Einsatzes haben sich die beiden Kollegen auch an der Lieferung von Ausrüstung, der Verteilung von Masken und Desinfektionsmittel beteiligt. Die Explosion kostete mehr als 300.000 Menschen ihr Dach über dem Kopf. «Alle waren draußen auf der Straße, sowohl ältere Menschen als auch Kinder und Babys.» Personen, die die Katastrophe unverletzt überstanden haben, hätten versucht die vom Einsturz gefährdeten Gebäude so gut es ging zu stabilisieren, berichtet der 30-Jährige.

Die beiden Männer haben zudem noch Vereine und vier Krankenhäuser in der Hauptstadt besucht, um denen zu helfen, die es am stärksten getroffen hat. Es gab jede Menge zu tun während dieser Woche. In den ersten Tagen sei Andrew fast 40 Stunden am Stück wach gewesen.

Seit Montag ist Andrew wieder in Luxemburg und hat zurück in seinen Alltag gefunden. «Es ist allerdings sicher, dass wir uns dort nützlicher vorkommen als hier», betont er. Was Andrew beeindruckt hat, ist die enorme Solidarität innerhalb der verwüsteten Hauptstadt: «Alle helfen einander, es herrscht ein richtiger Teamgeist. Die Jungen helfen den Alten und die Einwohner kümmern sich drum, die Straßen wieder auf Vordermann zu bringen.»

(Marine Meunier/L'essentiel)