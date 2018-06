Drama um Leitung von Esch 2022 geht in nächste Runde

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die führenden Verantwortlichen für das Kulturprojekt Esch 2022 kämpfen noch immer um den Erhalt ihrer Stellen. Das berichtet das Tageblatt. Der amtierende Generaldirektor Andreas Wagner und die künstlerische Leiterin Janina Strötgen sollten auf Wunsch des Verwaltungsrats in anderer Position innerhalb des Projekts eingesetzt werden. Dagegen wehrten diese sich jedoch und brachten ihrerseits Gegenvorschläge, denen zufolge Wagner in die Position des künstlerischen Leiters und Stötgen in jene einer Programmdirektorin gerückt wäre.

Die Verträge von Stötgen und Wagner laufen diesen Monat aus. Sie sind derzeit auf sechs Monate befristet. Ob der Vorschlag der beiden führenden Köpfe vom Verwaltungsrat von Esch 2022 angenommen wird, steht bisher noch nicht fest. Die Ergebnisse der Verhandlungen sollen im Rahmen einer Pressekonferenz verkündet werden.

(L'essentiel)