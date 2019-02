Zentrum für misshandelte Kinder kommt nicht 2019

Im Jahr 2017 kündigte das Bildungsministerium die Gründung eines Zentrums für misshandelte Kinder oder «Barnahus» an, welches die Behandlung und Befragung misshandelter Kinder erleichtern soll. Am Mittwoch wurde mitgeteilt, dass das Projekt noch aktuell ist, es aber wohl 2019 nicht mehr umgesetzt werden kann. «Der Verordnungstext, der dieser Institution einen Rechtsrahmen geben und ihre Aufgaben klären soll, ist noch nicht ausgearbeitet worden», so heißt es.

Zuvor war ein Psychologe des Nationalen Kinderbüros (ONE) mit der Leitung des Projekts beauftragt worden und wird ab dem 1. März nächsten Jahres von einem Psychologen/Psychotherapeuten bei der Gestaltung der therapeutischen Komponente des «Barnahus» unterstützt.

Das «Barnahus» ist ein Betreuungsmodell, das in Skandinavien entwickelt wurde. Die Infrastruktur vereint an einem Ort die verschiedenen Dienstleistungen für misshandelte Kinder, einschließlich psychologischer Betreuung, gerichtlicher Anhörungen und körperlicher Untersuchung. «Die Schaffung eines solchen Dienstes soll in Zukunft den Stress der Kinder reduzieren, die sonst in einem Krankenhaus oder einer Polizeiwache befragt und untersucht werden müssten. So gäbe es ein Haus, das so eingerichtet ist, dass sich Kinder dort wohlfühlen», erklärte Claude Meisch, Minister für Bildung, Kinder und Jugend, 2017.

