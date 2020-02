Gratis-​​ÖPNV macht das Pendeln für einige teurer

Ab dem 1. März ist der öffentliche Nahverkehr in Luxemburg kostenlos. Auch Pendler brauchen dann kein Ticket mehr für Bus, Bahn und Tram im Land. Doch das bedeutet nicht, dass sie automatisch Geld sparen. Für einige wird die Fahrt über die Grenze teurer, weil sich der Tarif ändert. Das gilt für Bewohner der Gemeinden Perl, Nennig, Irrel (in Deutschland), Longwy, Mont-Saint-Martin (in Frankreich) sowie Athus (in Belgien).

Bisher profitierten sie vom nationalen luxemburgischen Tarif. Denn Orte, die in einem Umkreis von etwa fünf Kilometern von der luxemburgischen Grenze liegen, waren bisher Bestandteil der nationalen Tarifzone. Das bedeutet ein Einzelfahrschein kostet zwei Euro, ein Tagesticket vier Euro. Doch der kostenlose ÖPNV gilt «ausschließlich für das Luxemburger Nationalgebiet», wie Dany Frank, Sprecherin des Mobilitätsministeriums L'essentiel gegenüber bestätigt.

Ab dem 1. März werden sich diese Haltestellen dann in der «Regiozone 1» befinden. Im Klartext bedeutet das: Pendler bezahlen einen Euro mehr für ihre Fahrt in der 2. Klasse. Ein Jahresabonnement, das derzeit 25 Euro kostet, wird um 15 Euro teurer und kostet dann 40 Euro. «Es musste eine klare Entscheidung getroffen werden», sagt Frank, «und wir haben uns für das Staatsgebiet entschieden».

(jg/L'essentiel)