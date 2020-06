Der Ausflug am Sonntag braucht viel Kreativität

«Unsere beiden Kinder sind Sportler. Vor Covid haben wir unsere Sonntage damit verbracht, ihnen bei ihren Wettkämpfen zuzuschauen. Von nun an besteht unsere Sonntagsaktivität darin, den Fortschritt der Baustellen zu verfolgen», lachte die Familie Baldini am Sonntag bei einem Spaziergang in der Nähe der Kasematten in Luxemburg. Nach dem Lockdown sind Cristina und Marco, Bewohner von Bonneweg, nicht die einzigen, die ihre Wochenendaktivitäten neu denken mussten.

Keine Festivals, keine großen Ausstellungen oder Messen. «Wir zögern sogar, unseren Freunde zu besuchen. Deshalb trafen wir uns auf einem Spielplatz», erklärte Singh auf dem Theaterplatz. Ein Museumsbesuch war für Isabela und Markus nicht drin. Deshalb entschlossen sich die Beiden zum ersten Mal das Innere der Kathedrale Notre-Dame zu besichtigen. «Wir kommen jeden Tag auf unserem Weg zur Arbeit daran vorbei. Wir nutzen die Gelegenheit, um Orte zu erkunden, die wir noch nie zuvor gesehen hatten», berichten die Beiden über ihre Motive.

Die Familie Biver aus Hesperingen hat eine sehr originelle Art und Weise gefunden, ihre Nachmittage zu verbringen und gleichzeitig etwas Sightseeing zu machen. «Ich bin in Luxemburg aufgewachsen, deshalb zeige ich meinen Kindern meine symbolischen Orte. Wo ich meinen ersten Kuss bekam oder in der Bar, wo ich zum ersten Mal betrunken war», lacht Pol, der Familienvater.

(Ana Martins/L'essentiel)